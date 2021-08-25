Комунальні послуги: як змінювалися тарифи за 30 років Незалежності

Зростання комунальних тарифів – це вічний біль українців. Практично кожна влада приходить з обіцянкою встановити «справедливі» тарифи, але вони все одно неминуче зростають, повідомляє Слово і діло.

Ціна на газ. У 1996-1999 роках кубометр газу в Києві коштував 0,11 грн, у 2000-2005 роках – 0,17 грн. Потім два роки поспіль газ був по 0,31 грн за кубометр, і ще два роки – 0,48 грн.

У 2010-2013 роках газ у Києві коштував 0,72 грн за кубометр. У 2014 році ціна на газ зросла до 1,09 грн за кубометр, у 2015-му – до 7,19 грн.

У 2016-2018 роках вартість газу трохи стабілізувалася: в Києві за один кубометр платили 6,88-6,96 грн. Найвища ціна на газ для населення була на початку 2019 року – 8,55 грн.

На початку минулого року вартість газу знизилася до 5,87 грн (але це без урахування доставки). На початку 2021-го газ коштував дорожче – 6,99 грн.

Ціна на електрику. Вартість електроенергії за час незалежності країни була більш стабільною, ніж вартість газу.

У 1996-1997 роках українці платили 0,08 грн за один кіловат, у 1998-1999 роках – 0,1 грн. Потім з 2000-го до 2005 року діяв тариф 0,16 грн за кіловат. У 2006-2010 роках кіловат електроенергії для населення коштував 0,24 грн.

До 0,36 грн за кіловат подорожчала електроенергія у 2011 році. Ця ціна діяла до 2014 року – тоді ціна на електрику зросла до 0,42 грн. У 2015 році електроенергія для українців подорожчала до 0,79 грн за кіловат, у 2016-му – до 1,29 грн.

З 2017 року кіловат електрики для населення обходиться в 1,68 грн. З 1 жовтня цього року ціна на електроенергію для населення буде на рівні 1,44 грн за умови споживання 250 кВт/год на місяць.

Ціна на холодну воду і водовідведення. Вартість кубометра холодної води в Україні підвищувалася поетапно. У 1996-1997 роках кубометр коштував 0,22 грн, в 1998-1999 роках – 0,38 грн, у 2000-2005 роках – 0,82 грн, у 2006-2008 роках – 1,48 грн, у 2009-2010 роках – 2,86 грн, у 2011-2013 роках – 3,18 грн.

Вартість холодної води і водовідведення різко зросла в 2014 році – до 7,46 грн за кубометр. У 2015 році вода подорожчала до 10,24 грн за кубометр, в 2016-2017 роках тариф був на рівні 13,77 грн.

На початку 2018 року кубометр холодної води коштував 15,49 грн, в 2019-му – 19,60 грн, в 2020-му – 21,76 грн. На початку поточного року куб води коштував 21,76 грн.