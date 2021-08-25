Коронавірус стане "характерним" захворюванням для Індії

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що коронавірус стане ендемічним для Індії захворюванням, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив головний науковий співробітник ВООЗ Сумі Свамінатан.

За її словами, держава вступила в стадію "ендемічності", коли передача захворювання характерна тільки для певних районів країни.

"Ми не спостерігаємо такого експоненціального зростання та піків, які ми бачили кілька місяців тому" , - підкреслює вчений.

Це відбувається через розмір Індії, неоднорідності населення і статусу імунітету в різних частинах країни. Свамінатан зазначила, що спалахи захворювання COVID-19 фіксуються в основному тільки в тих районах країни, які менше за інших постраждали від першої та другої хвилі коронавірусу, а також, де число вакцинованих від коронавірусу незначне.