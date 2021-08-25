Ford представила спортивну версію Focus

Компанія Ford представила в Європі спортивну версію хетчбека Focus. Новинка отримала позначення ST Edition, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Автомобіль адресований любителям швидкості.

Focus ST Edition оснащений 2,3-літровим бензиновим двигуном EcoBoost з турбонаддувом. Він розвиває потужність 284 к.с., а обертовий момент досягає 420 Нм. У парі з ним працює 6-ступінева механічна коробка передач. За даними виробника, на спринт від 0 до 100 км/год хетчбек витратить не більше 5,7 секунди.

Focus ST Edition оснащений 2,3-літровим бензиновим двигуном EcoBoost з турбонаддувом. Джерело: Ford

Зовні новинка відрізняється ексклюзивним кольором Azura Blue та чорними глянсовими елементами декору. Для зниження безпружинних мас для моделі підготували полегшені 19-дюймові диски, "взуті" в високошвидкісні шини Michelin Pilot Sport 4S.

Для поліпшення їздових характеристик новинку забезпечили регульованою підвіскою від компанії KW Performance, а настройку виконали пілоти підрозділу Ford Performance на знаменитому Нюрбургринзі.

Зовні новинка відрізняється ексклюзивним кольором Azura Blue та чорними глянсовими елементами декору. Джерело: Ford

Крім того, від звичайного ST версія ST Edition відрізняється зменшеним на 10 мм дорожнім просвітом, а при необхідності його можна зменшити ще на 20 мм. Щоб домогтися від підвіски максимальної ефективності, власник отримає фірмову інструкцію, що описує налаштування для різних дорожніх умов, включаючи оптимальні параметри для Нюрбургринга.

Focus ST Edition буде доступний покупцям лише у декількох європейських країнах. У Великобританії новинку оцінили у 35785 фунтів (41800 євро).