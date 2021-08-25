Найцікавіші виступи на День Незалежності 2021

Урочистий концерт "Незалежність в нашій ДНК", приурочений до Дня Незалежності України, відгримів у Києві на НСК "Олімпійський" увечері 24 серпня. У шоу взяли участь 34 українських артисти, які виконали легендарні хіти та народні пісні, повідомляє Обозреватель.

Далі найцікавіші виступи виконавців на концерті, які зірвали найбільше овацій. На святкуванні здебільшого лунали українські композиції, окрім російської пісні "Воины света" гурту BRUTTO.

Гурт Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021, заспівав хіт "Шум". Ця пісня стала найпопулярнішою у Spotify, а також потрапила у чарти iTunes і Apple Music.

За допомогою нано-технологій на концерті "оживили" соліста гурту "Скрябін". Кузьма з'явився перед глядачами у вигляді нейромережі і заспівав пісню "Люди, як кораблі".

Співачка Ірина Білик виконала "А я пливу у човні", "Ти мій", а також пісню "Мовчати" в дуеті з музикантом Арсеном Мірзояном.

Дзідзьо підкорив сцену піснею "Гуцулка Ксеня". Незвичне виконання народної композиції здивувало багатьох слухачів.

Поп-діва Наталя Могилевська ефектно з'явилася на сцені на величезному соколі й заспівала попурі зі своїх легендарних композицій.

Переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала виконала україномовну пісню "Шлях додому" та композицію про репресії кримсько-татарського народу "1944".

Запалила на НСК "Олімпійський" і Верка Сердючка з піснею "Dancing Lasha Tumbai". Слухачі в унісон співали та танцювали разом з виконавицею.

Тіна Кароль заспівала попурі з відомих українських пісень. Хіт "Україна це ти" співачка виконала разом з молодими артистами Аліною Паш, Wellboy та САМНАСАМ.

Більшість шанувальників чекали виступ гурту "Океан Ельзи". Святослав Вакарчук разом з Тарасом Петриненком і Тетяною Горобець завершили святковий концерт легендарною піснею "Україно".