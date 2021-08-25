Актуальні жакети на осінь 2021: модні варіанти

Стиліст і блогерка Софія Горчакова розповіла, що зараз зберігається тенденція "актуально майже все", однак є винятки. Наприклад, сучасний жакет значно відрізняється від того, який був виготовлений десять років тому, повідомляє Обозреватель.

Головна відмінна риса актуальних жакетів – це довжина. Відповідний пост експерт опублікувала на сторінці в Instagram.

Крій

Однобортні

Двобортні і однобортні жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Двобортні

Однобортні жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Двобортні жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Прямі і приталені

Жакет з незвичайним кроєм. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Укорочені і кроп

Укорочені жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Подовжені, асиметрія

Асиметричний крій жакета. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Акцентні плечі, оригінальний крій з деталями

Оверсайз жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Фактури

Шкіряні жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Кольори і принти

Жакет кольорова клітка. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova