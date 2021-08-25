Актуальні жакети на осінь 2021: модні варіанти

Стиліст і блогерка Софія Горчакова розповіла, що зараз зберігається тенденція "актуально майже все", однак є винятки. Наприклад, сучасний жакет значно відрізняється від того, який був виготовлений десять років тому, повідомляє Обозреватель.

Головна відмінна риса актуальних жакетів – це довжина. Відповідний пост експерт опублікувала на сторінці в Instagram.

Крій

  • Однобортні
Двобортні і однобортні жакети.
Двобортні і однобортні жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Двобортні
Однобортні жакети.
Однобортні жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova
Двобортні жакети.
Двобортні жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Прямі і приталені
Жакет з незвичайним кроєм.
Жакет з незвичайним кроєм. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Укорочені і кроп
Укорочені жакети.
Укорочені жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Подовжені, асиметрія
Асиметричний крій жакета.
Асиметричний крій жакета. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Акцентні плечі, оригінальний крій з деталями
Оверсайз жакети.
Оверсайз жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Фактури

Шкіряні жакети.
Шкіряні жакети. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova

Кольори і принти

Жакет кольорова клітка.
Жакет кольорова клітка. Джерело: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Клітинка;
  • Лапка;
  • Кольорова клітинка;
  • Ахромати – сірі, чорні, білі;
  • Палітра бежево-пісочного і коричневих;
  • Яскраві кольори.
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