Актуальні жакети на осінь 2021: модні варіанти
Стиліст і блогерка Софія Горчакова розповіла, що зараз зберігається тенденція "актуально майже все", однак є винятки. Наприклад, сучасний жакет значно відрізняється від того, який був виготовлений десять років тому, повідомляє Обозреватель.
Головна відмінна риса актуальних жакетів – це довжина. Відповідний пост експерт опублікувала на сторінці в Instagram.
Крій
- Однобортні
- Двобортні
- Прямі і приталені
- Укорочені і кроп
- Подовжені, асиметрія
- Акцентні плечі, оригінальний крій з деталями
Фактури
Кольори і принти
- Клітинка;
- Лапка;
- Кольорова клітинка;
- Ахромати – сірі, чорні, білі;
- Палітра бежево-пісочного і коричневих;
- Яскраві кольори.