Міністр фінансів оцінив ризики локдауна

Введення локдауна залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, але підстави для очікувань катастрофічних наслідків від нових штамів COVID-19 відсутні, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ризики залишаються. Це низькі темпи вакцинації. Зараз вони досить серйозні, але в суспільстві має бути розуміння, що локдауни залежать від свідомості суспільства в питаннях вакцинації", - сказав Марченко.

За його словами, медична система в даний час готова "до шоків і сплесків".

"Я особисто вакцинувався, вакцинував свою сім'ю і батьків", - додав Сергій Марченко.

Однак він ухилився від прямої відповіді на питання, чи буде припускати проект бюджету на 2022 рік кошти на вакцинацію:

"Ми вже закупили стільки вакцин, нам би їх використовувати. Близько 40 млн доз. Здається, найбільша частка Pfizer".