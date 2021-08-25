Періс Гілтон засвітила прес на обкладинці модного глянцю. Фото

Популярна американська актриса і фотомодель Періс Гілтон похвалилась стрункою фігурою в новій фотосесії. На обкладинці модного глянцю Lofficiel вона з'явилася в мініспідниці помаранчевого кольору і в тон до вбрання був підібраний топ, повідомляє Обозреватель.

Зверху знаменитість одягнула об'ємну накидку. А завершили образ масивний ланцюг на шиї та сонцезахисні окуляри зі стразами. Відповідний кадр Періс опублікувала в своєму блозі в Instagram.

"Мерехтіть і сіяйте якомога яскравіше. Не дозволяйте нікому залишати вас в тіні. Цей світ належить вам!" – підписала знімок Гілтон.

Періс Гілтон засвітила прес. Джерело: instagram.com/LOfficielIndia

Шанувальники в коментарях зазначили, що зовнішній вигляд зірки їх приємно здивував. Вони не пошкодували для неї найтепліших компліментів та захоплених емоджі.