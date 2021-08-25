РФ в ТКГ зриває роботу гуманітарної підгрупи

Російська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі (ТКГ) зриває заплановані на 25 серпня консультації в рамках гуманітарної підгрупи по звільненню утримуваних осіб та відкриттю КПВВ на лінії зіткнення, залучаючи до переговорів терористів, про це заявила Українська делегація в ТКГ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Російська делегація менш ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Юріївни Пирогової, засудженої в Україні за тероризм... Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм", - йдеться в повідомленні Української делегації, оприлюдненому в телеграмі.

У ньому уточнюється, що подібний жест з боку РФ українська делегація розглядає як свідому спробу зірвати консультації.

"Російська делегація намагається перекласти свою безпосередню і одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, наприклад, обмін особами, які утримуються в зв'язку з конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони і т.д.", - сказано в повідомленні.

В Українській делегації закликають представників РФ в ТКГ повернутися до запланованих тристоронніх консультацій.

Як повідомлялося, на 25 серпня заплановані чергові переговори ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі, зокрема щодо білоруського режиму припинення вогню і відкриття КПВВ на лінії зіткнення. Консультації пройдуть в онлайн-режимі.