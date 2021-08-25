В Києві зафіксували один з найвищих показників забруднення повітря у світі

В українській столиці в середу, 25 серпня, зафіксований один з найвищих показників забруднення повітря у світі.﻿ Про це свідчать дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що станом на 10:00 індекс Києва становив 106 при нормі в 50. Столиця України перебуває на 10-му місці в рейтингу. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.