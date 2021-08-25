СБУ викрила чиновників облдержадміністрації на розкраданні 750 тис. грн

Служба безпеки викрила чиновників одного з департаментів Черкаської обласної державної адміністрації на розкраданні 750 тис. грн, виділених на капітальний ремонт опорної лікарні регіону.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За оцінками будівельно-технічної експертизи, протиправна діяльність організаторів схеми завдала збитків державі на 750 тис. грн.

"Встановлено, що для реалізації корупційного механізму чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії. У 2020 році чиновники уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Однак відповідні ремонтні роботи були проведені не в повному обсязі, а частина грошей інфраструктурного проекту зловмисники вивели в тінь. Для цього вони вносили недостовірні відомості в акти виконаних робіт.

За матеріалами СБУ, двом чиновникам облдержадміністрації повідомили про підозру за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.