Пекін налагодив контакт з талібами

У МЗС КНР заявили про плідні контакти з представниками руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, повідомляє Інтерфакс.

За словами представника зовнішньополітичного відомства Китаю Ван Веньбінь, у Пекіна вибудувана "відкрита і ефективна комунікація з афганським "Талібаном".

Він також зазначив, що в Пекіні розглядають Кабул як "важливу платформу і канал для обох країн для обговорення значущих питань з будь-яких сфер".

Ван Веньбінь додав, що Китай завжди поважав суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Афганістану і "готовий продовжувати розвивати дружні відносини і співробітництво з Афганістаном".

Напередодні повідомлялося, що в КНР назвали можливість введення санкцій проти руху "Талібан", які захопили контроль над Афганістаном, контрпродуктивною мірою, яка не здатна вирішити проблеми цієї країни.