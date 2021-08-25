Пекін налагодив контакт з талібами
У МЗС КНР заявили про плідні контакти з представниками руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, повідомляє Інтерфакс.
За словами представника зовнішньополітичного відомства Китаю Ван Веньбінь, у Пекіна вибудувана
"відкрита і ефективна комунікація з афганським "Талібаном".
Він також зазначив, що в Пекіні розглядають Кабул як
"важливу платформу і канал для обох країн для обговорення значущих питань з будь-яких сфер".
Ван Веньбінь додав, що Китай завжди поважав суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Афганістану і
"готовий продовжувати розвивати дружні відносини і співробітництво з Афганістаном".
Напередодні повідомлялося, що в КНР назвали можливість введення санкцій проти руху "Талібан", які захопили контроль над Афганістаном, контрпродуктивною мірою, яка не здатна вирішити проблеми цієї країни.
Замість цього, вважають в Китаї,
"міжнародне співтовариство має заохочувати і сприяти розвитку ситуації в Афганістані в позитивному напрямку, підтримувати мирне відновлення, покращувати добробут людей і зміцнювати його здатність до незалежного розвитку".