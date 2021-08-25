Податківці нагадують про крайній термін плати за землю

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадали про терміни плати за землю, повідомляє ЛигаБизнес.

Відповідно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу нарахування фізичним особам сум плати за землю (земельний податок та орендна плата з фізичних осіб) проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення земельного податку за формою, встановленою в порядку, визначеному ст. 58 ПК.

Плата за землю фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п. 287.5 ст. 287 ПК).

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених ПК, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 5 % погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу (ст. 124.1 ПК).