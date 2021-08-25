В Україні з’являться нові дорожні знаки

З 1 листопада 2021 року в Україні набирає чинності новий стандарт ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування". Його розроблено фахівцями ДП "ДерждорНДІ" у співпраці з "Агентами змін", повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба Укравтодору.

Згідно з новими стандартами компонування дорожніх знаків індивідуального проектування буде виконано за новим принципом. Усі тексти мають бути написані з великої літери. З’явиться нова форма стрілок. Для позначення центру населеного пункту та річки будуть використовуваться символи європейського зразка.

З 1 листопада 2021 року в Україні набирає чинності новий стандарт ДСТУ 4100:2021. Джерело: ukravtodor.gov.ua

Щоб усі написи можна було добре роздивитися, визначені чіткі пропорції та відстані між елементами тексту, залежно від розміру великої літери, яка обирається виходячи з місця встановлення знаку та категорії дороги. Також передбачена транслітерація назв населених пунктів.

Для забезпечення безпеки пішоходів з’являться нові позначення діагональних пішохідних переходів та нові таблички для острівців безпеки. Не забуті й велосипедисті, для яких будуть встановлені нові знаки та таблички до дорожніх знаків.

В новому ДСТУ зібрано кращий світовий досвід, а запроваджені новації мають позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху на українських дорогах. Джерело: ukravtodor.gov.ua

Покращено алгоритм розміщення знаків на одній опорі для уникнення неоднозначного їх трактування, а також з’явився новий розділ щодо розміщення знаків на щитах та фонових щитах.

В новому ДСТУ зібрано кращий світовий досвід, а запроваджені новації мають позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху на українських дорогах.