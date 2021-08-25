В Україні з’являться нові дорожні знаки
З 1 листопада 2021 року в Україні набирає чинності новий стандарт ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування". Його розроблено фахівцями ДП "ДерждорНДІ" у співпраці з "Агентами змін", повідомляє Обозреватель.
Про це пише пресслужба Укравтодору.
Згідно з новими стандартами компонування дорожніх знаків індивідуального проектування буде виконано за новим принципом. Усі тексти мають бути написані з великої літери. З’явиться нова форма стрілок. Для позначення центру населеного пункту та річки будуть використовуваться символи європейського зразка.
Щоб усі написи можна було добре роздивитися, визначені чіткі пропорції та відстані між елементами тексту, залежно від розміру великої літери, яка обирається виходячи з місця встановлення знаку та категорії дороги. Також передбачена транслітерація назв населених пунктів.
Для забезпечення безпеки пішоходів з’являться нові позначення діагональних пішохідних переходів та нові таблички для острівців безпеки. Не забуті й велосипедисті, для яких будуть встановлені нові знаки та таблички до дорожніх знаків.
Покращено алгоритм розміщення знаків на одній опорі для уникнення неоднозначного їх трактування, а також з’явився новий розділ щодо розміщення знаків на щитах та фонових щитах.
В новому ДСТУ зібрано кращий світовий досвід, а запроваджені новації мають позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху на українських дорогах.