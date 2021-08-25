Dragon Capital збільшила частку в Асоціації рітейлерів України

Інвестиційна компанія Dragon Capital збільшила свою частку в Асоціації рітейлерів України (RAU) і стала її єдиним мажоритарним власником, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як повідомила асоціація, Олександр Фіалка і Олег Кручинін вийшли зі складу її власників, тоді як Андрій Жук залишився серед них і продовжує займати посаду голови правління RAU.

"Ми переконані, що український ринок рітейлу буде стрімко розвиватися, і дуже раді можливості збільшити свою інвестицію в провідну асоціацію галузі. Разом з командою RAU плануємо надалі нарощувати активність асоціації на ринку: за рахунок розвитку нових сервісів для членів RAU, лобіювання інтересів галузі в органах влади та проведення ще більш яскравих і масштабних заходів за прикладом провідних сусідніх ринків Туреччини та Польщі", - цитується в повідомленні директор з управління прямими інвестиціями Dragon Capital Володимир Тимочко.

Асоціація рітейлерів України створена в квітні 2013 року. Її співзасновниками стали Фіалка, Кручинін і Жук. У грудні 2015 року мажоритарну частку в асоціації придбала Dragon Capital.

У число членів асоціації входить більше 70 українських і міжнародних брендів, в число партнерів - понад 30 компаній, представників B2B-сфери та девелопменту.

Dragon Capital - одна з найбільших ІНВЕСТГРУП в Україні в сфері інвестицій і фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована в 2000 році в Києві. Одним з ключових напрямків діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості.