Поєднуйте корисне з приємним: вибухове тренування ніг на березі моря
Оксамитовий сезон відпусток ніхто не скасовував. І якщо раптом ви ще плануєте відпочинок біля моря, то у вас буде відмінна можливість не лише позасмагати, а й зайнятися своїм тілом. Розповідаємо, як ефективно провести тренування на пляжі, повідомляє 24 Канал.
Пляж – не тільки те райське місце, де можна плавати й приймати сонячні ванни, це ще й ідеальний "зал" для фітнесу, який ускладнює тренування своїми умовами. Дихання збивається через незвичну роботи, стабільної поверхні немає і це змушує ще сильніше включати м'язи, доводитися справлятися з водою та піском, що круто пропрацьовує баланс, спритність, координацію й витривалість.
Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.
Комплекс вправ для тренування на пляжі
- Розігрівальні випади: по 15 повторень через одну сторону і 15 – через іншу;
- Бічні переміщення: 40 секунд;
- Переміщення вперед-назад у напівприсяді: 40 секунд;
- Вистрибування вперед з переміщенням кроком назад: 15 повторень;
- Пляжна "жаба" з прискоренням: 10 повторень.
Настанови від тренера: виконуйте комплекс вправ 3 круги. Відпочинок між вправами – 45 секунд.