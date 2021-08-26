Поєднуйте корисне з приємним: вибухове тренування ніг на березі моря

Оксамитовий сезон відпусток ніхто не скасовував. І якщо раптом ви ще плануєте відпочинок біля моря, то у вас буде відмінна можливість не лише позасмагати, а й зайнятися своїм тілом. Розповідаємо, як ефективно провести тренування на пляжі, повідомляє 24 Канал.

Пляж – не тільки те райське місце, де можна плавати й приймати сонячні ванни, це ще й ідеальний "зал" для фітнесу, який ускладнює тренування своїми умовами. Дихання збивається через незвичну роботи, стабільної поверхні немає і це змушує ще сильніше включати м'язи, доводитися справлятися з водою та піском, що круто пропрацьовує баланс, спритність, координацію й витривалість.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Комплекс вправ для тренування на пляжі

Розігрівальні випади: по 15 повторень через одну сторону і 15 – через іншу;

по 15 повторень через одну сторону і 15 – через іншу; Бічні переміщення: 40 секунд;

40 секунд; Переміщення вперед-назад у напівприсяді : 40 секунд;

: 40 секунд; Вистрибування вперед з переміщенням кроком назад: 15 повторень;

15 повторень; Пляжна "жаба" з прискоренням: 10 повторень.

Настанови від тренера: виконуйте комплекс вправ 3 круги. Відпочинок між вправами – 45 секунд.