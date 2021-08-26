Виявлено смертельна небезпека захворювань ясен

Вчені зі Швеції з'ясували, що у людей з пародонтитом вище ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Дані про це дослідження фахівці представили на конгресі Європейського товариства кардіологів, повідомляє Лента.Ру.

В ході лонгитюдного дослідження фахівці з Каролінського інституту виявили незвичайне явище: у перенесли в перший раз інфаркт пацієнтів набагато частіше, ніж у їхніх здорових однолітків був поширений пародонтит - захворювання ясен і кісткової тканини, що оточує зуб. Дослідники вирішили з'ясувати, чи пов'язані між собою ці два небезпечних захворювання. Вони протягом шести років спостерігали за здоров'ям тисячу п'ятсот вісімдесят сім чоловік, середній вік яких становив 62 роки. Вчені відстежували, чи були випадки смертельного результату, відбувався у учасників дослідження за цей час інфаркт або інсульт, чи виникали серцева недостатність і як ці дані перетинаються з інформацією про наявність пародонтиту.

За результатами обстеження порожнини рота і зубів у 482 чоловік знайшли помірний пародонтит, у 113 - важкий. В середньому у таких людей ризик розвитку серцево-судинних захворювань був вище на 49 відсотків. Чим важче протікав пародонтит, тим цей показник був вище.

Дослідники припускають, що викликані пародонтом пошкодження тканини навколо зубів дозволяють проникати в кровотік шкідливим мікробам, які завдають шкоди кровоносним судинам.