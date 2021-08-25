В Україні почнуть завозити нові Volkswagen Jetta

Північноамериканський підрозділ Volkswagen представило оновлений сива Jetta. А це означає, що незабаром новинка виявиться і в Україні - як тільки підуть перші «битки» і «потопельники» (офіційно ж ця модель на нашому ринку не представлена), повідомляє АвтоПортал.

Оновлений Volkswagen Jetta 2022 року одержав модифіковані бампери, іншу радіаторну решітку, нові хромовані деталі, колеса іншого дизайну (їх розмір - від 16 до 18 дюймів), більш широку колірну гамму (додалися нові кольори Kings Red Metallic, Oryx White Metallic і Rising Blue Metallic ), а також цифрову приладову панель. Розмір останньої змінюється в залежності від комплектації - так, в «базі» йде на 8-дюймів, а у Jetta GLI - 10,2-дюймова.

По частині техніки теж відбулися зміни: в США на зміну 1,4-літровому TSI віддачею 150 к.с. прийшов новий агрегат 1.5 TSI потужністю 160 к.с. і обертовим моментом 249 Нм (в Мексиці залишився той самий 1.4). Обидва мотори працюють в парі з 6-ступінчастою МКПП або 8-діапазонним "автоматом". Jetta GLI при цьому покладено старий, 2,0-літровий TSI на 228 к.с. і 350 Нм, який працює в парі з 7-швидкісним "роботом" DSG з подвійним зчепленням.

ГЛИ варіант відрізняється також наявністю переднього спойлера, заднього дифузора, спойлера на кришці багажника, розширеними порогами, дахом і дзеркалами заднього виду чорного забарвлення, спортивною підвіскою (на 15 мм нижче, ніж стандартної версії), більш гострою «руління», блокуванням диференціалу LSD, системою вибору режиму водіння з чотирма режимами руху, посиленими гальмами з червоними супортами і хромованими вихлопними трубами. Колеса - тільки 18-дюймові. У салоні такої машини - нове шкіряне рульове колесо з червоною прострочкою, спортивні сидіння, накладки на педалях, червоні акценти, індивідуальні килимки. Комплектація при цьому багатшим: є не тільки адаптивний круїз, автогальмування, контроль сліпих зон, дотримання рядності, але і двозонний клімат, обігрів всіх сидінь і ін.

Нарешті, ще одна особливість нової Джетта - на зміну виконання Jetta R-Line прийшов варіант Jetta Sport. Серед іншого, його можна буде дізнатися по чорній віконної рамці, затемненій решітці, іншим спортивним «ковшів». Колеса в даному випадку - 17-дюймові, також спорт-Джетта зможе похвалитися електронним блокуванням диференціалу XDS.

До американським дилерам оновлена Джетта надійде в четвертому кварталі цього року.