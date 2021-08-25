Вірність чоловіків безпосередньо залежить від їх ваги

Як стверджують науковці з Британії, між наявністю зайвих кіло у чоловіків і їх вірністю існує прямий зв'язок. Виявляється, чим вище ступінь ожиріння середньостатистичного чоловіка, тим менше він буде думати про зраду своїй дружині, повідомляє Menslife.

Такі висновки зробили фахівці, провівши експеримент за участю п'яти тисяч британців чоловічої статі, вік яких коливався від 24 до 45 років. З кожним з добровольців психологи провели бесіду на ряд тем особистого характеру. В результаті науковці прийшли до висновку, що 80% випробовуваних, фігура яких була в гарній або ідеальній спортивній формі, регулярно думали про зради або навіть неодноразово "ходили наліво", роблячи це практично без докорів сумління. Ті ж представники сильної статі, фізична форма яких далека від ідеалу і мала зайву вагу, потрапили в категорію більш вірних мужів: лише 16% чоловіків з повнотою зраджували своїм коханим, а решта 84% зберігали дружинам вірність.

Психологи дуже просто пояснюють такий стан речей: люди, які страждають від надмірної ваги, найчастіше мають комплекс неповноцінності та просто перестають вірити в те, що на них може звернути увагу будь-яка інша представниця прекрасної половини людства, крім дружини. На думку експертів, сам зайву вагу, якщо тільки він не робить істотного впливу на здоров'я людини, абсолютно ніяк не може вплинути на його сексуальність і стан гормонального фону. Іншими словами, чоловік залишається практично таким же привабливим, як і до набору зайвих кіло. Основною причиною є психологічний фактор: саме комплекси не дають огрядним людям повірити у свою привабливість і відчути себе "донжуаном".