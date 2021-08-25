Вартість нафти за час пандемії зросла в 3 рази

Вартість нафти з моменту початку пандемії і її значного падіння зросла в 3 рази, а світові ціни на газ протягом серпня залишаються рекордно високими, повідомляє УНИАН.

Відповідний аналіз цін провів УНІАН.

Отже, з початком пандемії в березні 2020 року ціни на нафту марки Brent обвалилися у два рази, до 20 доларів за барель. На деяких торгових майданчиках із початком пандемії ціни падали до рівня нижче 10 доларів за барель.

Але, з приходом 2021 року, ціни на нафту почали знову зростати і вже в середині лютого вартість нафти перевищила 60 доларів за барель. У липні вартість нафти вже була вище позначки 77 доларів за барель. Потім у середині серпня стався незначний спад до рівня 68 дол. за барель. Таким, чином розцінки на нафту повернулися на рівень до початку пандемії.

Водночас у липні ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум, досягнувши 40 євро за мегават-годину, що еквівалентно майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Протягом серпня ціна на блакитне паливо продовжила своє зростання, досягнувши 560 доларів за тис. куб. м.

При цьому, за рік вартість газу в світі зросла в 3 рази, зі 180 доларів рік тому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціни на газ у Європі та світі знаходяться на одній з найвищих позначок за останні 20 років.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Волуйчак пояснила УНІАН, що зростання вартості сировинних товарів було спровоковане відразу кількома факторами, пов'язаними з виходом світової економіки з найгострішої фази коронакризи.

Зокрема, стрімке зростання економік багатьох країн призвело до збільшення попиту на сировину. За час пандемії виробництво в багатьох галузях скорочувалося, тому обсяги пропозиції були меншими, а на деяких ринках навіть почали говорити про ймовірний дефіцит.

З іншого боку, за час пандемії світова економіка отримала потужну ін'єкцію ліквідності, тобто збільшилися грошові вливання з боку центральних банків.

Частина цих коштів неминуче потрапила на біржі, що призвело до стрімкого зростання спочатку цін на акції технологічних гігантів, які, як вважалося, найменше постраждають від коронакризи. А потім, коли світ почав виходити з піке і багато країн стали активно вакцинувати населення, пішли вгору й ціни на сировинні товари.