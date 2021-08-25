Екс-керівника МВС, засудженого за розгін Майдану, постановили поновити на посаді

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді екс-заступника начальника Головного управління МВС в Одеській області Едуарда Гребенюка. Раніше він був засуджений до 3 років в'язниці за розгін наметового містечка активістів Євромайдану, повідомляє РБК-Украина.

Гребенюк під час Євромайдану був заступником начальника ГУ МВС - начальником міліції громадської безпеки в Чернігівській області, а з 8 травня по 27 жовтня 2014 року обіймав аналогічну посаду в Одеській області.

У лютому 2018 року Верховний Суд постановив, що Гребенюк безпосередньо причетний до силового розгону 25 листопада 2013 року наметового містечка активістів Євромайдану в Чернігові.

Полковник міліції був засуджений до трьох років в'язниці умовно за ст. 340 Кримінального кодексу (незаконне перешкоджання проведенню мітингів і зборів).

Також Гребенюк був звільнений з органів внутрішніх справ і потрапив до реєстру люстрованих осіб.

Міліціонер оскаржив це в суді. ОАСК став на його бік і скасував люстрацію екс-чиновника. На думку Окружного адмінсуду, Гребенюк не сприяв узурпації влади Януковичем і не порушував права і свободи громадян. Відповідно, звільнений з МВС він був незаконно.

ОАСК постановив невідкладно відновити полковника Гребенюка на посаді, виплатити йому 680 тис. гривень за вимушений прогул і видалити відомості про нього з реєстру люстрованих осіб.

Автор: Олег Черниш