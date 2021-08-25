Темпи поширення COVID-19 у світі стабілізувалися - ВООЗ

Темпи поширення коронавірусної інфекції у світі, які збільшувалися протягом останніх двох місяців, зараз почали стабілізуватися на позначці близько 4,5 млн нових випадків на тиждень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, за тиждень з 16 по 22 серпня у всьому світі було зареєстровано близько 4,5 млн нових випадків зараження коронавірусом. Тижнем раніше було зафіксовано понад 4,4 млн випадків. У ВООЗ заявили, що це свідчить про те, що кількість нових щотижневих випадків, імовірно, виходить на стабільний рівень після зростання протягом майже двох місяців.

Кількість смертей від захворювання у всьому світі також не сильно перевищила цифри попереднього тижня і становить понад 68 тис. смертей проти понад 66 тис. смертей, зареєстрованих на тижні з 9 по 15 серпня.

За весь період пандемії вже зареєстровано близько 214 млн випадків зараження коронавірусом COVID-19 і більше ніж 4,4 млн смертей від наслідків зараження.