"Стіна Трампа" на кордоні з Мексикою почала руйнуватися
Знаменита стіна на кордоні США та Мексики, яка була одним з найгучніших проєктів колишнього глави Білого дому Дональда Трампа, почала руйнуватися, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що причиною руйнування стали потужні зливи, через які прилеглі річки вийшли з берегів.
Спричинена цим повінь зруйнувала щонайменше шість металевих шлюзових воріт, побудованих у стіні на випадок підйому рівня води.
Як повідомлялося, спорудження стіни було однією з головних обіцянок кампанії Дональда Трампа, спрямованої на запобігання потоку нелегальних мігрантів, що перетинають кордон з Мексики до США.