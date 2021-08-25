"Стіна Трампа" на кордоні з Мексикою почала руйнуватися

Знаменита стіна на кордоні США та Мексики, яка була одним з найгучніших проєктів колишнього глави Білого дому Дональда Трампа, почала руйнуватися, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що причиною руйнування стали потужні зливи, через які прилеглі річки вийшли з берегів.

Спричинена цим повінь зруйнувала щонайменше шість металевих шлюзових воріт, побудованих у стіні на випадок підйому рівня води.

Як повідомлялося, спорудження стіни було однією з головних обіцянок кампанії Дональда Трампа, спрямованої на запобігання потоку нелегальних мігрантів, що перетинають кордон з Мексики до США.