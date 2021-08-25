Доступна іпотека 7%: де активніше купують житло

Станом на 25 серпня поточного року уповноважені банки з виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписали 730 кредитних договорів на загальну суму 617,5 млн грн як на первинному (23,26%), так і вторинному (відповідно – 76,74%) ринках, повідомляє УНІАН.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Уповноваженим банкам надійшло 1095 заявок на участь у програмі на загальну суму 943,85 млн грн, з яких 22,32% становить первинний ринок і 77,68% – вторинний.

Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами минулого тижня були Київ (33,2%), Київська обл. (30,8%), Харківська обл. (6,3%), Львівська обл. (5,8%), Рівненська обл. (4,3%).

Здешевлення іпотеки в Україні:

Наприкінці січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

Обсяги іпотечного кредитування в Україні за перше півріччя 2021 року зросли у 2,5 раза за кількістю договорів і в 3,4 раза в грошовому вираженні, в порівнянні з першим півріччям минулого року.