Меркель: є загроза перетворення Афганістану на оплот терористів
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану в оплот терористів, повідомляє РБК-Україна.
При цьому, зазначила Меркель, виникла загроза перетворення Афганістану в оплот терористів
"Міжнародне співтовариство очікувало, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.
Канцлер Німеччини зазначила, що міжнародна спільнота досягла тієї мети, яку ставило перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.
Автор: Анастасія Рокитна