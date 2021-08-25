7 безкоштовних послуг в аеропортах, про які мало хто знає
Завдяки безвізу українці почали частіше літати в подорожі. Але далеко не всі туристи знають, які саме послуги можна отримати в аеропортах абсолютно безкоштовно, повідомляє Обозреватель.
На які "бонуси" можна розраховувати перед реєстрацією на рейс і після неї, а за які послуги потрібно платити. – докладний список нижче.
Безкоштовні послуги, які надають в аеропортах
1. Якщо рейс затримують, то пасажир отримує цілий ряд додаткових "бонусів" на час очікування: зберігання багажу, доступ до кімнати матері й дитини, а також два дзвінки або повідомлення через електронну пошту.
Крім того, якщо виліт затримують на дві години, то співробітники зобов'язані надати пасажирам безкоштовні напої, якщо на чотири години й більше – погодувати гарячим обідом.
Якщо ж рейс перенесли більш ніж на 8 годин – перевізник зобов'язаний розмістити пасажирів в готелі та забезпечити трансфер.
Але якщо про затримку рейсу пасажирів попередили за 14 годин, то ці пільги не діють.
2. У разі, якщо пасажирам безкоштовно надається готель, перевізник доставляє пасажирів на авто туди й назад в аеропорт.
3. Якщо літак сідає в аеропорту вимушеної посадки, пасажирів зобов'язані перевезти в найближчий аеропорт і доставити їхній багаж.
4. В аеропорту можна дізнатися інформацію (і попросити індивідуальну довідку) про рух повітряних суден, вартість перевезення та інших умов користування повітряним транспортом. А також подивитися розклад експресів між містом і аеропортом.
5. Всі діти до 12 років, які подорожують з батьками, обслуговуються в аеропорту безкоштовно. Це правило не поширюється на послуги бару.
6. Кожен пасажир може безкоштовно зважити свій багаж до початку реєстрації.
7. Люди з обмеженими можливостями та пасажири з дітьми дошкільного віку можуть вільно користуватися позачерговою посадкою на літак.
Платні послуги, які надають в аеропортах:
- зберігання багажу, якщо рейс не затримується;
- пакування багажу спеціальною прозорою плівкою;
- користування кімнатою матері й дитини, якщо дитині понад 5 років;
- харчування, кава та інші напої;
- торгівля періодичною пресою;
- послуги відділення зв'язку;
- торгівля аптечними товарами;
- замовлення приватних оголошень через звуковий зв'язок в аеровокзалі;
- Duty Free.