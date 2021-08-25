Щоб спати, як немовля: поза для вечірнього розслаблення

Поза для вечірнього розслаблення дозволяє позбутися спазмів і напруги в м'язах - це важливо і для тих, хто веде активний спосіб життя, і для тих, хто більшу частину дня проводить за комп'ютером. Легка йога або розтяжка перед сном зроблять сон більш спокійним і глибоким, повідомляє GreenPost.

Щоб спати, як немовля фахівці пропонують для вечірнього розслаблення позу дитини, яка підійде навіть найбільш ледачим.

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Для цього опустіться на коліна, потім сядьте на п'яти. Нахиліться вперед, покладіть груди на коліна і витягніть руки вперед. Залишайтеся в цій позі 5 хвилин, насолоджуючись тим, як розслабляється все тіло.

У цій позі ви фокусуєтеся на відчуттях і диханні, забудете про стрес, накопичений протягом дня, і головне - ви розслабити м'язи спини.

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