Щоб спати, як немовля: поза для вечірнього розслаблення

Поза для вечірнього розслаблення дозволяє позбутися спазмів і напруги в м'язах - це важливо і для тих, хто веде активний спосіб життя, і для тих, хто більшу частину дня проводить за комп'ютером. Легка йога або розтяжка перед сном зроблять сон більш спокійним і глибоким, повідомляє GreenPost.

Щоб спати, як немовля фахівці пропонують для вечірнього розслаблення позу дитини, яка підійде навіть найбільш ледачим.

Для цього опустіться на коліна, потім сядьте на п'яти. Нахиліться вперед, покладіть груди на коліна і витягніть руки вперед. Залишайтеся в цій позі 5 хвилин, насолоджуючись тим, як розслабляється все тіло.

У цій позі ви фокусуєтеся на відчуттях і диханні, забудете про стрес, накопичений протягом дня, і головне - ви розслабити м'язи спини.