Міжбанк: попит на валюту активізувався

Після довгих вихідних на міжбанківському валютному ринку активізувався попит на іноземну валюту.

Котирування безготівкового долара піднялися вище рівня 26,70 гривень; з 12 години дня торгівля йде в діапазоні 26,71-26,74 гривень. Варто зазначити, що пропозиція і попит сьогодні приблизно рівні, але продавці, оцінивши ситуацію, відмовилися продавати валюту дешевше 26,70 гривень.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в першій половині дня середи продавали по 26,80-26,82 гривень. Після обіду почали з'являтися пропозиції по 26,83 гривень. Оператори валютного ринку повідомляють про зростання попиту на готівкову валюту як в столиці, так і в регіонах.

Євро на FOREX сьогодні знижується після зростання протягом трьох днів. З 1,1759 він опустився до позначки 1,1731 долара; відчувається, що зниження може продовжитися. Готівковий євро вранці продавали по 31,30-31,32 гривень, але до обіду цінник виріс до 31,33-31,35 гривень слідом за невеликим підвищенням ціни готівкового долара.

Російський рубль з 73,90 виріс до 73,65-73,70 рублів за долар, але після обіду відновив зниження. У Києві готівковий рубль сьогодні продають в основному по 3,60-3,62 гривні за 10 рублів. Але почали з'являтися і більш дорогі пропозиції.