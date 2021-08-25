У Кабулі вперше за 10 днів відкрилися банки

Вперше з моменту захоплення міста талібами відкрилися банки в столиці Афганістану Кабулі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Протягом десяти днів з моменту захоплення 15 серпня столиці бойовиками угруповання "Талібан" банки Кабула не працювали. При цьому, на цю мить у банків немає можливості видавати великі суми грошей.

Люди вишикувалися в черги до банків. За порядком в чергах спостерігають бойовики-таліби. У разі проблем вони підштовхують людей палицями.

Раніше жителі Кабула скаржилися на відсутність грошей у банкоматах і заморожування їх банківських рахунків. Водночас ціни на їжу в місті почали різко зростати.

У серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, в тому числі Кабул. У цій ситуації багато іноземців і афганці прагнуть покинути територію країни через кабульського міжнародного аеропорту.