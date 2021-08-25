Тренд високих цін на сировинні ресурси в світі зміниться падінням

Тренд високих цін на сировинні ресурси, зокрема, газ, нафту, руду і продовольчі товари, який спостерігається останній рік, незабаром зміниться падінням, повідомляє УНІАН.

Фінансовим аналітикам і економістам важко дати точні прогнози, наскільки тривалим буде цикл високих цін на сировинні товари. Але деякі відзначають, що вже є тенденція до їхнього зниження.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Волуйчак зазначає, що вже кілька місяців зростання на товарних ринках сповільнилося. А по деяких товарах навіть відзначається зниження.

"Зараз ціни на сировинні товари відносно стабільні. На мій погляд, це, скоріше, хороша новина. Оскільки після дуже швидкого зростання навесні існували небезпідставні підозри, що мова йде про чергову бульбашку. Однак це не дає приводу прогнозувати подальше зростання або, навпаки, падіння світових цін на сировину. Навіть малопомітна новина може призвести до різких змін, оскільки психологічний фактор відіграє дуже істотну роль на біржових торгах" , - сказала Волуйчак.

У цілому експерти вважають, що не варто очікувати тривалого зростання цін на світових ринках.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що за трендом зростання неминуче настане падіння.

"Потрібно розуміти, що сировинні товари мають дві особливості. По-перше, вони мають певні тренди, і за зростанням неминуче настає падіння цін, відповідно, за ними падає потім і українська економіка. Тому обвалюється експорт, а імпорт ми так скоротити не можемо, тому, відповідно, падають доходи підприємств, доходи бюджету і так далі" , - сказав він.

Як повідомлялося, згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у травні світові ціни на продовольство зросли на найзначнішу величину за більш ніж десять років: відносно минулого року ціни збільшилися майже на 40 відсотків.

Одним із ключових факторів стало різке зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові, він досяг найвищого значення з вересня 2011 року.

Говорячи про непродовольчу групу товарів, у першому півріччі ціна міді досягла 10 тисяч доларів за тонну вперше за останнє десятиліття, вартість металу Паладій перевищила 3 тисячі доларів за унцію.

Водночас вартість нафти зросла майже втричі з часів початку пандемії і досягла рівня 65-70 доларів за барель. А ціна на газ на європейському ринку досягла рекордних 560 доларів за тисячу кубометрів, вперше за останні 20 років.

Також пішли вгору ціни на руду чорних і кольорових металів. Наприклад, наприкінці минулого року ціна на залізну руду переступила рекордну позначку в 164 долари за тонну. Станом на 15 серпня на азійських ринках за тонну цієї сировини дають понад двісті доларів.

Наша країна в своєму експорті продовжує залишатися орієнтованою на поставки на світові ринки сировинної продукції, тому нинішні високі ціни на сировину сприятливі для нашої економіки, що відзначають і українські експерти.