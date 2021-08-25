У Росії звинуватили Україну в "присвоєнні Дня Хрещення Русі"
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив Україну в "присвоєнні Дня Хрещення Русі".
Про це повідомляє Telegram-канал РІА Новини.
"Україна, напевно, ще не раз порадує нас своїми рішеннями. Ось на днях було сказано, що вони приватизували День Хрещення Русі", - зазначив Лавров.
"Не знаю, може бути, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна відзначати тільки на Україні, тому що все інше - це не українське", - повідомив політик.