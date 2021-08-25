Цукерки, які руйнують ваші зуби

Бактерії, які живуть в зубному нальоті особливо люблять солодку середу. Поглинаючи цукор, вони виділяють кислоти, яка руйнує емаль, що стає причиною карієсу і дратівливості ясен, повідомляє Країна здоров'я.

За словами експерта, найбільшої шкоди зубам приносять смоктальні цукерки та іриски. Це пов'язано з тим, що вони перебувають у роті тривалий час, а останні ще й прилипають до зубів.

Для любителів солодкого треба надавати перевагу цукеркам з темного шоколаду, адже в такому продукті міститься менша кількість цукру. Крім того, вчені з'ясували, що в какао-продуктах висока концентрація поліфенолів, які сприяють профілактиці карієсу. Вони перешкоджають прилипанню шкідливих бактерій до зубів і зменшують утворення зубного нальоту, а ще знижують утворення кислот, які руйнують зуби.