4 способа перетворити курячу печінку на найніжнішу страву
Куряча печінка – один з найулюбленіших продуктів. Її ми любимо за ніжність після будь-якої теплової обробки і поєднуваність практично з усім: від овочів і фруктів до вершкового сиру. Пам'ятайте, що перед приготуванням печінку потрібно добре розморозити, а солити її краще наприкінці, повідомляє Сегодня.
Це не тільки паштети та оладки, це ще і різото, теплі салати із сезонними овочами та фруктами, рулет з вершковим сиром і навіть суфле із солоними огірками.
Морквяне різото з печінкою
Інгредієнти
- Рис – 120 г
- Бульйон – 500 мл
- Печінка куряча – 200 г
- Морква – 400 г
- Вершкове масло – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Цукор – 1 ч. л.
- Оцет винний – 1 ст. л.
- Коньяк – 50 г
- Вершки 20-33% – 100 мл
- Вино біле – 100 мл
- Петрушка, сіль і перець
Спосіб приготування
- Поставити сковороду на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на сковороду смажитися. Моркву натерти і збити блендером разом з курячим бульйоном.
- Засипати промитий рис у сковороду і потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватися. Коли вся зайва волога випарується, додати 50 г вершкового масла і жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різото.
- На окремій сковороді обсмажити печінку. Наприкінці приготування влити коньяк і підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Тільки потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінки просочитися спеціями і додати 25 г масла.
- Подавати різото, виклавши зверху печінку.
Салат з печінки і винограду
Інгредієнти
- 300 г курячої печінки
- 150 г винограду без кісточок
- 40 г салатного листя
- Жменя волоських горіхів
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1,5 ч. л. бальзамічного оцту
- 0,5 ч. л. цукру
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Виноград помити і обсушити. Якщо ягоди великі, розрізати їх навпіл.
- Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням 2 ст. л. олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши.
- Для заправки перемішати оцет, сіль, цукор і оливкове масло до однорідності.
- Горіхи підсмажити на сковороді без олії.
- Салатну зелень помити, обсушити, порвати руками в миску. Зверху викласти печінку, горіхи і виноград. Полити заправкою.
Печінковий рулет з начинкою
Печінковий рулет з сиром
Інгредієнти
- Печінка – 300 г (краще яловича)
- Вершковий сир – 300 г
- Ріпчасту цибулю – 150 г
- Морква – 150 г
- Сіль, перець і зелень – за смаком
- Олія – для обсмажування
Спосіб приготування
- Печінку нарізати невеликими скибочками, цибулю – нашаткувати, а моркву натерти на середній тертці.
- Обсмажити в сковороді на олії цибулю до злегка золотистого кольору. Додати до неї натерту моркву, перемішати і продовжувати обсмажувати.
- Коли морква з цибулею будуть майже готові, викласти нарізану печінку і знову перемішати. Додати сіль, перець і смажити, помішуючи, приблизно 20-25 хвилин.
- Поки печінка смажиться, дрібно нарізати зелень і змішати її з вершковим сиром.
- Коли печінка буде готова, зняти з вогню і остудити. Потім пропустити через м'ясорубку.
- Викласти на тарілку шар печінки завтовшки приблизно 3-4 мм. Зверху викласти шар суміш зелені та сиру. Розрівняти, акуратно згорнути в рулет і загорнути в харчову плівку.
- Відправити рулет в холодильник на 2-3 години. Після того, як він застигне, нарізати невеликими шматочками – завтовшки 1-2 см. ⠀
Суфле з курячої печінки з солоними огірками
Інгредієнти
- 100 г вершків
- 2 шт. моркви
- 2 ст. л. борошна
- 2 солоні огірки
- 2 яйця
- Суміш перців
- 1 цибулина
- 800 г курячої печінки
- Сіль
Спосіб приготування
- Добре помити печінку, потім подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки.
- Перемелену печінку вилити у велику миску.
- Цибулину почистити і дуже дрібно порубати.
- Солоні огірки, краще домашні, нарізати маленькими кубиками.
- Очищену моркву натерти на дрібній тертці або середній.
- Додати овочі до печінки, перемішати.
- Борошно просіяти через сито над мискою. Посолити і поперчити.
- Яйця і вершки збити. Вилити збиту суміш в миску.
- Форму для запікання або глибоку сковороду змастити вершковим маслом і вилити туди майбутнє суфле.
- У духовку, розігріту до 200 градусів, відправити форму і випікати одну годину, за необхідності знімаючи піну.