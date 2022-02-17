Чотири способа перетворити курячу печінку на найніжнішу страву

Куряча печінка – один з найулюбленіших продуктів.﻿ Її ми любимо за ніжність після будь-якої теплової обробки і поєднуваність практично з усім: від овочів і фруктів до вершкового сиру. Пам'ятайте, що перед приготуванням печінку потрібно добре розморозити, а солити її краще наприкінці, повідомляє Сегодня.

Це не тільки паштети та оладки, це ще і різото, теплі салати із сезонними овочами та фруктами, рулет з вершковим сиром і навіть суфле із солоними огірками.

Морквяне різото з печінкою

Інгредієнти

Рис – 120 г

Бульйон – 500 мл

Печінка куряча – 200 г

Морква – 400 г

Вершкове масло – 100 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зуб.

Цукор – 1 ч. л.

Оцет винний – 1 ст. л.

Коньяк – 50 г

Вершки 20-33% – 100 мл

Вино біле – 100 мл

Петрушка, сіль і перець.

Спосіб приготування

Поставити сковороду на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на сковороду смажитися. Моркву натерти і збити блендером разом з курячим бульйоном. Засипати промитий рис у сковороду і потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватися. Коли вся зайва волога випарується, додати 50 г вершкового масла і жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різото. На окремій сковороді обсмажити печінку. Наприкінці приготування влити коньяк і підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Тільки потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінки просочитися спеціями і додати 25 г масла. Подавати різото, виклавши зверху печінку.

Салат з печінки і винограду

Інгредієнти

300 г курячої печінки

150 г винограду без кісточок

40 г салатного листя

Жменя волоських горіхів

5 ст. л. оливкового масла

1,5 ч. л. бальзамічного оцту

0,5 ч. л. цукру

Сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування

Виноград помити і обсушити. Якщо ягоди великі, розрізати їх навпіл. Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням 2 ст. л. олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши. Для заправки перемішати оцет, сіль, цукор і оливкове масло до однорідності. Горіхи підсмажити на сковороді без олії. Салатну зелень помити, обсушити, порвати руками в миску. Зверху викласти печінку, горіхи і виноград. Полити заправкою.

Печінковий рулет з начинкою

Печінковий рулет з сиром

Інгредієнти

Печінка – 300 г (краще яловича)

Вершковий сир – 300 г

Ріпчасту цибулю – 150 г

Морква – 150 г

Сіль, перець і зелень – за смаком

Олія – для обсмажування.

Спосіб приготування

Печінку нарізати невеликими скибочками, цибулю – нашаткувати, а моркву натерти на середній тертці. Обсмажити в сковороді на олії цибулю до злегка золотистого кольору. Додати до неї натерту моркву, перемішати і продовжувати обсмажувати. Коли морква з цибулею будуть майже готові, викласти нарізану печінку і знову перемішати. Додати сіль, перець і смажити, помішуючи, приблизно 20-25 хвилин. Поки печінка смажиться, дрібно нарізати зелень і змішати її з вершковим сиром. Коли печінка буде готова, зняти з вогню і остудити. Потім пропустити через м'ясорубку. Викласти на тарілку шар печінки завтовшки приблизно 3-4 мм. Зверху викласти шар суміш зелені та сиру. Розрівняти, акуратно згорнути в рулет і загорнути в харчову плівку. Відправити рулет в холодильник на 2-3 години. Після того, як він застигне, нарізати невеликими шматочками – завтовшки 1-2 см. ⠀

Суфле з курячої печінки з солоними огірками

Інгредієнти

100 г вершків

2 шт. моркви

2 ст. л. борошна

2 солоні огірки

2 яйця

Суміш перців

1 цибулина

800 г курячої печінки

Сіль.

Спосіб приготування

Добре помити печінку, потім подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. Перемелену печінку вилити у велику миску. Цибулину почистити і дуже дрібно порубати. Солоні огірки, краще домашні, нарізати маленькими кубиками. Очищену моркву натерти на дрібній тертці або середній. Додати овочі до печінки, перемішати. Борошно просіяти через сито над мискою. Посолити і поперчити. Яйця і вершки збити. Вилити збиту суміш в миску. Форму для запікання або глибоку сковороду змастити вершковим маслом і вилити туди майбутнє суфле. У духовку, розігріту до 200 градусів, відправити форму і випікати одну годину, за необхідності знімаючи піну.



