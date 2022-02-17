Чотири способа перетворити курячу печінку на найніжнішу страву

Куряча печінка – один з найулюбленіших продуктів.﻿ Її ми любимо за ніжність після будь-якої теплової обробки і поєднуваність практично з усім: від овочів і фруктів до вершкового сиру. Пам'ятайте, що перед приготуванням печінку потрібно добре розморозити, а солити її краще наприкінці, повідомляє Сегодня.

Це не тільки паштети та оладки, це ще і різото, теплі салати із сезонними овочами та фруктами, рулет з вершковим сиром і навіть суфле із солоними огірками.

Морквяне різото з печінкою

Морквяне різото з печінкою

Інгредієнти

  • Рис – 120 г
  • Бульйон – 500 мл
  • Печінка куряча – 200 г
  • Морква – 400 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Оцет винний – 1 ст. л.
  • Коньяк – 50 г
  • Вершки 20-33% – 100 мл
  • Вино біле – 100 мл
  • Петрушка, сіль і перець.

Спосіб приготування

  1. Поставити сковороду на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на сковороду смажитися. Моркву натерти і збити блендером разом з курячим бульйоном.
  2. Засипати промитий рис у сковороду і потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватися. Коли вся зайва волога випарується, додати 50 г вершкового масла і жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різото.
  3. На окремій сковороді обсмажити печінку. Наприкінці приготування влити коньяк і підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Тільки потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінки просочитися спеціями і додати 25 г масла.
  4. Подавати різото, виклавши зверху печінку.

Салат з печінки і винограду

Салат з печінки і винограду

Інгредієнти

  • 300 г курячої печінки
  • 150 г винограду без кісточок
  • 40 г салатного листя
  • Жменя волоських горіхів
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 1,5 ч. л. бальзамічного оцту
  • 0,5 ч. л. цукру
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Виноград помити і обсушити. Якщо ягоди великі, розрізати їх навпіл.
  2. Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням 2 ст. л. олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши.
  3. Для заправки перемішати оцет, сіль, цукор і оливкове масло до однорідності.
  4. Горіхи підсмажити на сковороді без олії.
  5. Салатну зелень помити, обсушити, порвати руками в миску. Зверху викласти печінку, горіхи і виноград. Полити заправкою.

Печінковий рулет з начинкою

Печінковий рулет з сиром

Печінковий рулет з сиром

Інгредієнти

  • Печінка – 300 г (краще яловича)
  • Вершковий сир – 300 г
  • Ріпчасту цибулю – 150 г
  • Морква – 150 г
  • Сіль, перець і зелень – за смаком
  • Олія – для обсмажування.

Спосіб приготування

  1. Печінку нарізати невеликими скибочками, цибулю – нашаткувати, а моркву натерти на середній тертці.
  2. Обсмажити в сковороді на олії цибулю до злегка золотистого кольору. Додати до неї натерту моркву, перемішати і продовжувати обсмажувати.
  3. Коли морква з цибулею будуть майже готові, викласти нарізану печінку і знову перемішати. Додати сіль, перець і смажити, помішуючи, приблизно 20-25 хвилин.
  4. Поки печінка смажиться, дрібно нарізати зелень і змішати її з вершковим сиром.
  5. Коли печінка буде готова, зняти з вогню і остудити. Потім пропустити через м'ясорубку.
  6. Викласти на тарілку шар печінки завтовшки приблизно 3-4 мм. Зверху викласти шар суміш зелені та сиру. Розрівняти, акуратно згорнути в рулет і загорнути в харчову плівку.
  7. Відправити рулет в холодильник на 2-3 години. Після того, як він застигне, нарізати невеликими шматочками – завтовшки 1-2 см. ⠀

Суфле з курячої печінки з солоними огірками

Суфле з печінки з овочами

Інгредієнти

  • 100 г вершків
  • 2 шт. моркви
  • 2 ст. л. борошна
  • 2 солоні огірки
  • 2 яйця
  • Суміш перців
  • 1 цибулина
  • 800 г курячої печінки
  • Сіль.

Спосіб приготування

  1. Добре помити печінку, потім подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки.
  2. Перемелену печінку вилити у велику миску.
  3. Цибулину почистити і дуже дрібно порубати.
  4. Солоні огірки, краще домашні, нарізати маленькими кубиками.
  5. Очищену моркву натерти на дрібній тертці або середній.
  6. Додати овочі до печінки, перемішати.
  7. Борошно просіяти через сито над мискою. Посолити і поперчити.
  8. Яйця і вершки збити. Вилити збиту суміш в миску.
  9. Форму для запікання або глибоку сковороду змастити вершковим маслом і вилити туди майбутнє суфле.
  10. У духовку, розігріту до 200 градусів, відправити форму і випікати одну годину, за необхідності знімаючи піну.


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