На Київщині відкрили сучасну Академію спорту

У місті Буча на Київщині в День Незалежності відбулося відкриття сучасної Академії спорту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Академія стала одним з проектів, реалізованих в Київській області за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Новозбудована Академія буде працювати в форматі багатофункціонального спортивного комплексу і стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення та занять з міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу та великого тенісу, повідомив глава Київської ОДА Василь Володін.

Там є спортивний зал, трибуни для глядачів, роздягальні з душовими і санвузлами і робочі кабінети. На території - п'ять спортивних майданчиків: два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, одна баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям, одна багатофункціональний майданчик, а також майданчик для занять strit-файтом.

Академія, за словами Володіна, буде відкрита абсолютно для кожного. Передбачені проектом і норми інклюзивності.