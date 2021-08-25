Міністру оборони України купили броньований кабріолет

Броньований кабріолет купили в Міноборони, але не показали на параді, повідомляє 24 Канал.

На параді до Дня Незалежності України не показали броньований кабріолет. На репетиції авто було, а на парад чомусь не виїхало. Про це повідомив екс-помічник міністра оборони, український громадський діяч Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook﻿.

За його словами, Міноборони планувало купити три броньованих кабріолета на загальну суму 18 млн гривень. Їх повинні були використовувати в параді для проїзду Міністра оборони України та командувача Сухопутних військ. Третя машина резервна.

Але незадовго до самого військового параду Андрій Таран заявив, що в цьому році Україна відмовляється від традиційного об'їзду військ. Мовляв, це спадщина Союзу, від якої потрібно позбавлятися.

Але тим не менше броньований кабріолет на тренуванні параду був, про що свідчать фото за 12 серпня. А ось на самій репетиції в Києві, як і на параді, кабріолета не виявилося.

Екс-помічника міністра оборони збентежив той факт, що бюджетні кошти були витрачені, але техніка не була використана. Бірюков поцікавився, а чи пишуть народні депутати вже офіційний запит в Міноборони і зажадають вони взагалі пояснень.