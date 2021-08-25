В Умані іноземець влаштував стрілянину

В Умані Черкаської області 24 серпня між чоловіками стався конфлікт, який закінчився стріляниною та пораненням однієї особи, повідомляє Деловая столица.

Після огляду місця події, опитування свідків та очевидців, було встановлено особу зловмисника. Ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані.

"Затриманий 33-річний громадянин Ізраїлю. Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства" , — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті стрілянини було травмовано 38-річного уманчанина. Чоловіка госпіталізували, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Затриманий громадянин Ізраїлю

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.