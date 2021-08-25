Виробник вакцини Janssen заявляє про збільшення антитіл після бустерної дози

Компанія Johnson&Johnson, виробник однодозової вакцини Janssen проти коронавірусу (COVID-19), заявила про збільшення кількості антитіл у 9 разів після введення другої дози (бустера) вакцини, повідомляє Укрінформ.

"Нові проміжні дані наших досліджень демонструють, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson&Johnson викликала швидке та стійке збільшення антитіл у дев'ять разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинної однодозової вакцини", - заявили у компанії.

Йдеться про дані, отримані з двох досліджень під час другої фази, проведених у США та Європі. Дехто з приблизно 2 000 осіб у дослідженнях отримали бустерні дози через шість місяців після першої дози вакцини Janssen.

У компанії також зазначили, що їхня однодозова вакцина проти COVID-19 викликає сильну та стійку імунну реакцію, яка триває впродовж восьми місяців після щеплення.

Нині Johnson & Johnson веде перемовини з регуляторами у США та Європі щодо отримання дозволу на введення бустерної дози.