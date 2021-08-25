Американська розвідка остаточно не з’ясувала походження коронавірусу

Американська розвідка остаточно не з’ясувала походження коронавірусу

Розвідка США передала президенту Джо Байдену звіт про походження коронавірусу. Однак спецслужби не змогли дійти остаточного висновку про те, звідки з'явився COVID-19, повідомляє Букви.

Про це розповіли джерела в американській розвідці.

Зазначається, що у звіті розвідки відсутні конкретні висновки щодо походження коронавірусу. Фахівцям не вдалося з’ясувати, чи перейшов вірус до людини природним шляхом, чи з’явився внаслідок витоку з лабораторії. 

За словами джерел, необхідно залучити Китай до обміну лабораторними записами, зразками геному та іншою інформацією. Наразі немає необхідних даних для формування висновків про походження COVID-19.

“Якщо Китай не збирається надавати доступ до певних даних – ви ніколи не дізнаєтесь про це”, – заявив один зі співрозмовників.
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics