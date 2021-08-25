Linux виповнилося 30 років

25 серпня 1991 роки студент університету Хельсінкі Лінус Торвальдс (Linus Torvalds) відправив повідомлення в локальну новинну групу comp.os.minix, запитавши у учасників побажання до нової UNIX-подібної операційної системи, яку він розробляв як хобі, повідомляє 3Dnews.

Так було закладено перший камінь у фундамент програмної платформи, що отримала назву Linux і підтримуваної співтовариством Open Source.

Сьогодні операційні системи на базі Linux домінують в світі суперкомп'ютерів - тут їх ринкова частка становить 100%! За даними Google, ядро Linux лежить в основі понад трьох мільярдів пристроїв на Android - найпопулярнішою операційною системи в світі.

За відомостями компанії Netcraft, на Linux працюють більшість веб-серверів, більш того, ця платформа активно використовується в хмарної інфраструктурі Microsoft Azure. Крім того, базові елементи операційної системи є основою ПО вбудовується електроніки і пристроїв інтернету речей.

При цьому Linux не вдалося домогтися успіхів на ринку комп'ютерів користувачів - тут частка ОС складає всього 2,38% або 3,59%, включаючи Chrome OS. Для порівняння, на частку Windows доводиться 73,04% комп'ютерів, на macOS - 15,43%.

Проте, Linux надзвичайно важлива, оскільки сам факт її існування і розвитку демонструє тріумф ідеї програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом.