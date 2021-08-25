Корисні принципи мільйонерів: 10 дієвих порад

Якщо вивчити звички найбагатших людей світу, можна помітити деякі закономірності. У всіх успішних людей схожий образ мислення і навички, повідомляє Menslife.

Корисні принципи мільйонерів - далі 10 дієвих порад:

1. Визначення ролі грошей

Гроші - така ж важлива частина життя, як культура, розвиток, спілкування. Не варто ігнорувати цю сферу, вважаючи, що тільки дріб'язкові люди думають про гроші. Адже фінансово незалежна людина має всі можливості для розвитку і культурного збагачення, тоді як фінансова нестабільність часто змушує людей зациклюватися тільки на матеріальних проблемах. Однак впадати в крайність теж не потрібно, адже гроші - це не самоціль, а засіб для досягнення головної мети.

2. Чіткий фінансовий план

«Стати багатим» - не мета, а абстрактна мрія. Простіше досягати чітко сформульованих цілей, наприклад - отримати / накопичити за певний проміжок часу конкретну суму або закрити певну кількість продажів.

3. Визначення фінансових можливостей

Якщо не замислюватися над фінансовим питанням, то гроші можуть як непомітно приходити, так само і йти, але не примножуватися. Щоб розбагатіти, перш за все, потрібно тверезо оцінити свій рівень добробуту на цей час, проаналізувавши всі доходи та витрати.

4. Контроль над боргами

Успішні люди вважають за краще не залежати від інших людей, тому уникають брати в борг. Якщо обставини, що склалися не критичні, старайся обходитися власними фінансами й ти. Адже борги мають властивість множитися з геометричною прогресією.

5. Відповідальність за свій матеріальний добробут

Можна скільки завгодно посилатися на невдачі й складні обставини, залишаючись на одному місці. А можна визнати, що все лише в твоїх руках, і почати діяти.

6. Адекватна оцінка своєї зарплати

Фінансово успішна людина стає таким ще й завдяки вмінню адекватно зіставляти свої зусилля винагороді. Він піклується, щоб ті були гідно оплачені. Ніколи не бійся просити про підвищення зарплати, якщо вона не відповідає витраченим зусиллям, а також відмовлятися від свідомо невигідних проектів.

7. Свідомий покупки

Багаті люди не схильні до звички здійснювати імпульсивні покупки, вони завжди ретельно обмірковують необхідність витрат. Якщо покупки для тебе - спосіб відірватися, розвіятися, завжди можна знайти інші варіанти підняти настрій. Наприклад, спілкування з близькими та друзями, спорт, хобі.

8. Уміння цінувати те, що маєш

Багаті люди не порівнюють своє життя з життям інших. Навіщо дивитися, у кого трава зеленіша, коли можна насолоджуватися своїм життям, роблячи її краще. Завжди буде хтось багатший за тебе, але буде і той, хто бідніший. Це не означає, що багатії краще, а бідні гірше. Значність людини визначається не тільки заробітком.

9. Правильне ставлення до чужих помилок

Успішна людина відзначить промах конкурента, витягне з нього урок, але вважатиме нижчим за свою гідність смакувати чужу невдачу, а тим більше, відкрито насміхатися. У нього просто немає на це часу. А той, хто постійно вишукує чужі помилки, щоб позлорадствовать, не встигає при цьому розвиватися сам.

10. Боротьба з фінансовими страхами

У кожного є фінансові страхи. Хтось не впевнений в майбутньому, чи зможе він накопичити на гідну старість. Хтось витрачає більше, ніж може дозволити, намагаючись утримати другу половинку. Важливо зрозуміти, про які внутрішні проблеми говорить страх, як впливає на життя і як його усунути. Допоможе бесіда з близькою людиною або терапевтом, усвідомлення особистих досягнень, медитація, тренінги.