У США презентували електричний пікап Wolf

Американський стартап Alpha Motor Corporation офіційно представив повністю електричний пікап Wolf. Новинку буде експонуватися в музеї Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелесі до кінця листопада, повідомляє Обозреватель.

Про це пише портал Carscoops. Це передсерійний прототип, а ось на конвеєр автомобіль потрапить не раніше майбутнього року.

Alpha презентувала електричний пікап Wolf. Джерело: Carscoops

Автомобіль забарвлений металізованою емаллю та отримав масивні захисні дуги з додатковою світлотехнікою. Агресивний дизайн моделі підкреслюють також колісні арки з захисними накладками та великі позашляхові шини на спеціальних дисках.

Габаритні розміри новинки – 4775х1930х1676 мм, а довжина бортової платформи досягає 1651 мм. Джерело: Carscoops

Крім представленого дводверного пікапа компанія обіцяє запропонувати покупцям версію зі збільшеною кабіною Wolf+ та повноцінний чотиридверний варіант SuperWolf. Габаритні розміри новинки – 4775х1930х1676 мм, а довжина бортової платформи досягає 1651 мм. За словами творців, автомобіль здатний перевозити вантажі масою до 1360 кг.

За словами творців, автомобіль здатний перевозити вантажі масою до 1360 кг. Джерело: Carscoops

За попередніми даними пікап отримає батарею на 75-85 кВтг та зможе долати понад 440 км. Покупці зможуть замовити як передньо-, так й повнопривідний варіант. А заявлений розгін від 0 до 100 км/год складе 6,2 с.

Базова версія буде коштувати від $36 тисяч, а топова модифікація – близько $46 тисяч без урахування податкових пільг.