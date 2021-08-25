У США презентували електричний пікап Wolf

Американський стартап Alpha Motor Corporation офіційно представив повністю електричний пікап Wolf. Новинку буде експонуватися в музеї Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелесі до кінця листопада, повідомляє Обозреватель.

Про це пише портал Carscoops. Це передсерійний прототип, а ось на конвеєр автомобіль потрапить не раніше майбутнього року.

Alpha презентувала електричний пікап Wolf
Alpha презентувала електричний пікап Wolf. Джерело: Carscoops

Автомобіль забарвлений металізованою емаллю та отримав масивні захисні дуги з додатковою світлотехнікою. Агресивний дизайн моделі підкреслюють також колісні арки з захисними накладками та великі позашляхові шини на спеціальних дисках.

Габаритні розміри новинки – 4775х1930х1676 мм, а довжина бортової платформи досягає 1651 мм.
Габаритні розміри новинки – 4775х1930х1676 мм, а довжина бортової платформи досягає 1651 мм. Джерело: Carscoops

Крім представленого дводверного пікапа компанія обіцяє запропонувати покупцям версію зі збільшеною кабіною Wolf+ та повноцінний чотиридверний варіант SuperWolf. Габаритні розміри новинки – 4775х1930х1676 мм, а довжина бортової платформи досягає 1651 мм. За словами творців, автомобіль здатний перевозити вантажі масою до 1360 кг.

За словами творців, автомобіль здатний перевозити вантажі масою до 1360 кг
За словами творців, автомобіль здатний перевозити вантажі масою до 1360 кг. Джерело: Carscoops

За попередніми даними пікап отримає батарею на 75-85 кВтг та зможе долати понад 440 км. Покупці зможуть замовити як передньо-, так й повнопривідний варіант. А заявлений розгін від 0 до 100 км/год складе 6,2 с.

Базова версія буде коштувати від $36 тисяч, а топова модифікація – близько $46 тисяч без урахування податкових пільг.

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