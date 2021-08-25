В Австрії відкинули запрошення Лаврова відвідати окупований Крим

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг відкинув запрошення свого російського колеги Сергія Лаврова відвідати окупований Крим, повідомляє Новое время.

Відповідну пропозицію глава МЗС РФ зробив під час свого візиту до Відня.

"В даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію до Криму. Як я вже зазначив, це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія. Як міністру закордонних справ Австрії, мені дуже важливо діяти тільки в європейському контексті", - пояснив Шалленбер.

У відповідь на це Лавров попросив "зафіксувати, що у міністра закордонних справ Австрії немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму".