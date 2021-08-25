Вчені з'ясували, від чого залежить важкість перебігу коронавірусу

Коронавірусом вже перехворіла значна частина нашої планети. Але протікає хвороба у всіх по-різному - у когось в легкій формі, а хтось переносить вірус важко. Вчені вирішили з'ясувати, від чого залежить тяжкість COVID-19, повідомляє Вести.

Фахівці з Китаю і США проаналізували, як 730 інфікованих SARS-CoV-2 заражали коронавірусів інших людей в період з січня по серпень 2020 року. Дослідники відстежили 8852 близьких контактів цих людей, відвідали їх та перевірили: чи заразилися вони коронавірусом і в якій формі хворіли.

Вони детально опитали учасників дослідження, склали історію контактів з урахуванням часу і того, на якій стадії хвороби пацієнти перебували в цей час.

Стало відомо, що найбільшим ризик зараження при контакті з інфікованою людиною в період, починаючи з 2 днів до початку появи у нього симптомів до 3 днів після їх появи. Найнебезпечнішим в цьому відношенні був день початку хвороби, ризик зараження був на 30% вище середнього. Найменший ризик був за 5 - 6 днів до початку появи симптомів у нульового пацієнта.

Пацієнти, які контактували з безсимптомними хворими, з більшою ймовірністю також перенесуть вірус безсимптомно, або в легкій формі. Чим важче протікав Covid-19 у нульового пацієнта, тим рідше заражені люди переносили хворобу безсимптомно, вони також важко хворіли.