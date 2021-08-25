Кіберполіції заблокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів

Кіберполіції зупинила роботу незаконного онлайн-кінотеатру з мільйонними статками, який створив і адміністрував 36-річний житель Львова, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

"Додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень. Наразі роботу піратського онлайн-кінотеатру заблоковано" , — зазначили в поліції.

Про який сайт ідеться, у поліції не повідомляють (за даними ЗМІ, мова йде про HD Videobox, додаток якого днями раптово припинив роботу). Зазначається лише, що застосунок створив і адміністрував 36-річний мешканець Львова. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

Основою його заробітку була реклама, розміщена на сервісі, а також плата за преміумакаунт.

Аудиторія преміумкористувачів застосунку становила понад мільйон осіб, а підписка коштувала 80 гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ.

Під час обшуків за місцем проживання львів’янина правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Йому загрожує до 6 років в’язниці.