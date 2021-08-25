Чехія почне пускати українців: названі умови

Уряд Чехії з 25 серпня скасує обмеження на в'їзд в країну для українських туристів, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного порталу Міністерства закордонних справ України.

Зазначено, що в'їзд до Чехії дозволено окремим групам громадян України. Зокрема, тим, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, а саме:

Vaxzevria (AstraZeneca),

Spikevax (Moderna),

Comirnaty (Pfizer/BioNTech),

Janssen,

Covishield.

Також необхідно отримати в "Дії" сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.

При цьому, в'їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в'їзду, за умови наявності: