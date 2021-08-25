Лідер "Океану Ельзи", екс-нардеп Святослав Вакарчук вперше став батьком, повідомляє Киев Трафик.

Виданню стало відомо з своїх джерел, що у 46-річного Вакарчука народився син. 19 серпня, під час його концерту в одеському клубі Ibiza, дівчина артиста подарувала йому первістка.

"Він вже близько року зустрічається з новою пасією і не афішує це", - розповіли в оточенні співака.

Про дівчину Вакарчука відомо небагато. Як сказали журналістам джерела, вона працює в кінопродюсерской компанії Radioactive. Ця контора знімає реклами міжнародних брендів, кліпи та серіали.