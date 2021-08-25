Картину з Кернесом продали на аукціону за за $ 12 500

23 серпня в День міста на аукціон виставили картину "Зоопарк", написану маслом на полотні. Стартова ціна була 1500 доларів. Про це в своїх соціальних мережах написала перший заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова, повідомляє Kharkiv Today.

Картина "Зоопарк". Фото: Facebook / Світлана Крюкова

На полотні Геннадій Кернес зображений біля входу в Харківський зоопарк на тлі фонтану з мавпами. За його спиною тварини, в тому числі, папуга п'ятого мера Харкова, слон, мавпа і сурікат, що закриває очі.

"Як говорив чоловік на картині, "Помножимо на нуль". Картина на це і заряджена!", - написала автор.

Вранці 24 серпня Світлана Крюкова додала, що картина продана за 12 500 доларів і поїхала в Харків. Таку ціну запропонував покупець на ім'я Сергій.

23 серпня в Харкові після п'ятирічної реконструкції відкрили зоопарк. Після смерті п'ятого мера Харкова Геннадія Кернеса його папугу переселили з приймальні міськради до Харківського зоопарку. Геннадій Кернес кілька разів анонсував відкриття зоопарку в 2018 році і в 2020 році.