У Бельгії парламент дозволив забирати м'ячі, які прилітають у двір

З 1 вересня в Бельгії почне діяти закон, згідно з яким людина має право забрати м'яч, що випадково залетить у чийсь двір, повідомляє Європейська правда.

Професор Вінсент Сагарт, який допомагав писати новий закон про власність, сказав, що цей крок був необхідний для внесення ясності в складну правову ситуацію в країні.

"До 1 вересня сусід мав повернути м'яч. Але він міг відмовити в доступі до свого саду. З 1 вересня ви маєте право піти за своїм м'ячем або домашніми тваринами, якщо вони опинилися там випадково. Забороняється просто перекидати м'яч через паркан, щоб подивитися, що всередині. Звичайно, ви повинні керуватися здоровим глуздом" , — сказав Сагарт.

Висловлювалися побоювання, що новий закон призведе до спалаху несумлінної поведінки. Але Ерік Діріккс, який в якості мирового судді головує в суді дрібних тяжб в бельгійській провінції Фламандський Брабант, заявив, що застосування закону буде ретельно контролюватися.

"Люди не можуть просто піти в чийсь сад, і справа мирового судді — стежити за цим. Зловживання також будуть каратися. Ми повинні проявляти пильність щодо конфіденційності" , — сказав він.

Також буде законним правом доступ в сад сусіда для встановлення сходів при стрижці живоплоту або чищення жолобів.