Івано-Франківськ виплатить вчителям премії за щеплення від COVID
Івано-Франківськ виплатить премії вчителям міських шкіл, які вакцинувалися від COVID. Для цього потрібно зробити хоча б одне щеплення, повідомляє РБК-Украина.
Про це написав у Facebook мер Руслан Марцінків.
"Педагоги, які до 31 cерпня щепляться хоча б однією дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні в місті вакцинувалися вже 47% педагогів. При цьому мер не уточнив розмір премій.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України проводить конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів, - навчальні заклади можуть виграти комп'ютерні класи.