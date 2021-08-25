Івано-Франківськ виплатить вчителям премії за щеплення від COVID

Івано-Франківськ виплатить премії вчителям міських шкіл, які вакцинувалися від COVID. Для цього потрібно зробити хоча б одне щеплення, повідомляє РБК-Украина.

Про це написав у Facebook мер Руслан Марцінків.

"Педагоги, які до 31 cерпня щепляться хоча б однією дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення" , - зазначив він.

За його словами, на сьогодні в місті вакцинувалися вже 47% педагогів. При цьому мер не уточнив розмір премій.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України проводить конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів, - навчальні заклади можуть виграти комп'ютерні класи.