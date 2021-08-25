У Росії на смітнику знайшли кинутий танк

У російському Волгограді місцеві жителі знайшли кинутий танк, що не охороняється, серед купи сміття на території покинутого аеропорту. Навколо сучасної бойової машини Т-90 також валялися відходи армійської життєдіяльності, повідомляє РБК-Украина.

фото: v1.ru

За словами городян, танк так стояв у полі в кущах кілька днів, і на кинуту техніку люди натрапили випадково під час прогулянки.

Це підтвердили й журналісти, які вирушили на перевірку.

Танк дійсно стояв на пустирі посеред сміття, був покритий пилом, але поки не розібраний на дрібні запчастини вандалами і мародерами. У відкритих ящиках знаходилися інструменти та дрібні запчастини, на місці буксирувальні троси і брезентові чохли, а дорога оптика прицілів і перископа теж залишилася ціла.﻿

У прес-службі Південного військового округу РФ пояснили ситуацію тим, що танк брав участь у підготовці до форуму "Армія-2021", мав демонструвати "танковий вальс", і машину не встигли забрати. Чому військова техніка залишалася без охорони так довго на смітнику, військові відповісти не змогли.

Втім, пізніше в штабі округу неофіційно озвучили іншу історію - мовляв, танк охороняли солдати-строковики з Чечні, але потім вони всі пішли робити намаз, передає "Нова газета".

"Це досить дивна версія, якщо врахувати, що тільки нам знадобилося кілька годин, щоб дістатися до нього. А скільки насправді бойова машина перебувала без нагляду - незрозуміло" , - йдеться в публікації.

Автор: Володимир Костирін